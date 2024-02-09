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Азаренкова Акилина Фомина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Азаренкова Акилина Фомина
Тип записи
о рождении
Номер записи
1043-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Коськово, Замошская вол., Мосальский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Азаренков Сергей Кириллович
Отец - Азаренков Кирилл Иванов, крестьянин (д. Коськово, Замошская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Мать - Азаренкова Акилина Фомина (д. Коськово, Замошская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Воспр. - Козлов Алексей Максимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусова Александра Васильева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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