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Блохина Анна Герасимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Блохина Анна Герасимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1041-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Хлебниково, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Куракин Алексей Павлович
Отец - Куракин Павел Михайлов, крестьянин (д. Чиверево, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Куракина Анна Родионова (д. Чиверево, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Блохина Анна Герасимова, крестьянская жена (д. Хлебниково, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новожилов Александр Николаев, мещанин (г. Ярославль, Ярославская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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