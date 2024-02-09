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Гайк Мария Мартынова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Гайк Мария Мартынова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1040-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
г. Клатови, Большая Богемия вол., Пильзенский у., Пильзенская губ.
Дата крещения
05.10.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Миронов Петр Никифорович
Отец - Миронов Никифор Леонтьев, крестьянин (д. Скоморохово, Кикинская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Мать - Миронова Ефросинья Петрова (д. Скоморохово, Кикинская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Гайк Мария Мартынова, крестьянская девица (г. Клатови, Большая Богемия вол., Пильзенский у., Пильзенская губ.)
Воспр. - Мухин Петр Трофимов, мещанин (г. Казань, Казанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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