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Преснов Алексей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Преснов Алексей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1036-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Афонасово, Ботовская вол., Александровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
14.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Софья
Мать - Крапивкина Елизавета Гаврилова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Преснов Алексей Павлов, крестьянин (д. Афонасово, Ботовская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Преснова Анна Степанова, крестьянская жена (д. Афонасово, Ботовская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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