Юшина Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшина Матрона Иванова

Юшина Матрона Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Юшина Матрона Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1035-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Юшина Надежда Дмитриевна
Отец - Юшин Дмитрий Макаров, крестьянин (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Мать - Юшина Матрона Иванова (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Блохина Анна Герасимова, крестьянская жена (д. Хлебниково, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Юшин Петр Дмитриев, крестьянин (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close