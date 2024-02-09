Юшина Матрона Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Юшина Матрона Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1035-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.09.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.09.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 17
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Юшина Надежда Дмитриевна
Отец - Юшин Дмитрий Макаров, крестьянин (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Мать - Юшина Матрона Иванова (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Блохина Анна Герасимова, крестьянская жена (д. Хлебниково, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Юшин Петр Дмитриев, крестьянин (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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