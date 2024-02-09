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Леонова Параскева Тихонова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Леонова Параскева Тихонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1034-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Дата крещения
07.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Леонова Вера Ивановна
Отец - Леонов Иван Сергеев, крестьянин (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Мать - Леонова Параскева Тихонова (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Кузнецова Александра Афанасьева, крестьянка (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Мельханов Дмитрий Иванов, крестьянин (с. Старый Павшин, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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