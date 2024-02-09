Леонов Иван Сергеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Леонов Иван Сергеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1034-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 28.08.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 07.09.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 17
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Леонова Вера Ивановна
Отец - Леонов Иван Сергеев, крестьянин (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Мать - Леонова Параскева Тихонова (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Кузнецова Александра Афанасьева, крестьянка (с. Ногино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Мельханов Дмитрий Иванов, крестьянин (с. Старый Павшин, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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