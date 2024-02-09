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Новикова Ирина Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Новикова Ирина Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1033-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Новиков Петр Иванович
Отец - Новиков Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Ирина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Белова Мария Максимова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Степан Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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