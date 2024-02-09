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Щетнев Иван Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Щетнев Иван Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1032-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.09.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Щетнева Анна Ивановна
Отец - Щетнев Иван Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Щетнева Евдокия Семенова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щетнев Федор Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щетнева Мария Федорова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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