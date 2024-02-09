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Моченова Вера Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моченова Вера Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1031-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
послушница Московского Вознесенского монастыря
Дата крещения
29.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Кардичев Иван Семенович
Отец - Кардичев Семен Дмитриев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кардичева Мария Федорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кардичев Дмитрий Дмитриев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Вера Иванова, послушница Московского Вознесенского монастыря
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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