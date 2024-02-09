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Суконкин Иван Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Суконкин Иван Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1030-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Поповка, Синьковская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата крещения
31.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Корнева Елизавета Гавриловна
Отец - Корнев Гавриил Григорьев, крестьянин (д. Муравьево, Подчерковская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Мать - Корнева Евдокия Васильева (д. Муравьево, Подчерковская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Саблина Татьяна Андреева, крестьянка (д. Кочергино, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Суконкин Иван Гаврилов, крестьянский сын (д. Поповка, Синьковская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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