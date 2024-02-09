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Крюков Андрей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крюков Андрей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
102-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харитонцево, Щениковская вол., Ростовский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.12.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 524
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Малышева Анисия Андреевна
Отец - Малышев Андрей Егоров, крестьянин (с. Дубровицы, Елизаровская вол., Переяславский у., Владимирская губ.)
Мать - Малышева Улиана Трофимова (с. Дубровицы, Елизаровская вол., Переяславский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Крюков Андрей Николаевич, крестьянин (д. Харитонцево, Щениковская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Крюкова Любовь Николаева, крестьянская девица (д. Харитонцево, Щениковская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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