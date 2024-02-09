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Кирилловичева Евфросиния Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кирилловичева Евфросиния Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1028-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
с-цо. Бутырки (Нестеровка), Алексеевская вол., Серпуховский у., Московская губ.
Дата крещения
17.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Щечкин Павел Петрович
Отец - Щечкин Петр Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Щечкина Агрипина Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Демин Мартын Гаврилов, крестьянин (с. Илькино, Лехтовская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Кирилловичева Евфросиния Васильева, крестьянская вдова (с-цо. Бутырки (Нестеровка), Алексеевская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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