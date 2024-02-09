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Щечкин Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Щечкин Павел Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1028-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
17.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Щечкин Павел Петрович
Отец - Щечкин Петр Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Щечкина Агрипина Егорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Демин Мартын Гаврилов, крестьянин (с. Илькино, Лехтовская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Кирилловичева Евфросиния Васильева, крестьянская вдова (с-цо. Бутырки (Нестеровка), Алексеевская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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