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Шумилкин Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шумилкин Иван Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1027-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата крещения
15.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Шумилкин Иван Васильевич
Отец - Шумилкин Василий Никитин, крестьянин (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Мать - Шумилкина Дарья Васильева (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Шумилкин Александр Васильев, крестьянский сын (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Щечкина Наталья Петрова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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