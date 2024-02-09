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Савельев Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Савельев Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1025-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
07.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Савельев Алексей Васильевич
Отец - Савельев Василий Иванов, крестьянин (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Мать - Савельева Татьяна Трофимова (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Петрова Марина Трофимова, крестьянка (д. Маринкино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Савельев Павел Иванов, крестьянин (д. Бабурино, Жердевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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