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Бадидина Татьяна Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бадидина Татьяна Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1024-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.08.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Бадидин Василий Яковлевич
Отец - Бадидин Яков Антонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бадидина Евдокия Афанасьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидина Татьяна Яковлева, крестьянская дочь (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Михаил Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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