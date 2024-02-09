Артемова Анастасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова Анастасия Павлова

Артемова Анастасия Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Артемова Анастасия Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1023-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Северово, Дубровицкая вол., Подольский у., Московская губ.
Дата крещения
27.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Артемова Екатерина Ивановна
Отец - Артемов Иван Егоров, крестьянин (д. Северово, Дубровицкая вол., Подольский у., Московская губ.)
Мать - Артемова Анастасия Павлова (д. Северово, Дубровицкая вол., Подольский у., Московская губ.)
Воспр. - Горбунова Нина Николаева, потомственная дворянка девица
Воспр. - Крюков Василий Иванов, крестьянин (д. Бирево, Завидовская вол., Клинский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close