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Лордкипанидзе Софья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лордкипанидзе Софья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1022-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
вдова подпоручика
Дата крещения
06.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Вера
Мать - Варенова Агрипина Николаева, крестьянская вдова (д. Телегино, Ошейкинская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Гаврилов Федор Константинов, крестьянин (д. Окулово, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Воспр. - Лордкипанидзе Софья Иванова, вдова подпоручика
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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