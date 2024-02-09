Варенова Агрипина Николаева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Варенова Агрипина Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1022-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 02.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. Пункт приписки
- д. Телегино, Ошейкинская вол., Волоколамский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 06.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Вера
Мать - Варенова Агрипина Николаева, крестьянская вдова (д. Телегино, Ошейкинская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Гаврилов Федор Константинов, крестьянин (д. Окулово, Ларцевская вол., Корчевский у., Тверская губ.)
Воспр. - Лордкипанидзе Софья Иванова, вдова подпоручика
Примечание: внебрачная
- Примечание / Дополнительно
- внебрачная
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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