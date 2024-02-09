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Мартесон Алексей Густавов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мартесон Алексей Густавов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1021-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
студент Московского хозяйственного института
Дата крещения
17.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Плужников Петр Порфирьевич
Отец - Плужников Порфирий Павлов, крестьянин (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Мать - Плужникова Анастасия Ефимова (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мартесон Алексей Густавов, студент Московского хозяйственного института
Воспр. - Николаенко Анна Николаева, вдова надворного советника
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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