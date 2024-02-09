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Плужникова Анастасия Ефимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Плужникова Анастасия Ефимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1021-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.
Дата крещения
17.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Плужников Петр Порфирьевич
Отец - Плужников Порфирий Павлов, крестьянин (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Мать - Плужникова Анастасия Ефимова (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мартесон Алексей Густавов, студент Московского хозяйственного института
Воспр. - Николаенко Анна Николаева, вдова надворного советника
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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