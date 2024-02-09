Плужников Порфирий Павлов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Плужников Порфирий Павлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1021-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 13.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 17.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Плужников Петр Порфирьевич
Отец - Плужников Порфирий Павлов, крестьянин (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Мать - Плужникова Анастасия Ефимова (д. Жуликово, Танцырейская вол., Ново-Хоперский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мартесон Алексей Густавов, студент Московского хозяйственного института
Воспр. - Николаенко Анна Николаева, вдова надворного советника
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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