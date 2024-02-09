Емельянов Николай Сергеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Емельянов Николай Сергеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1020-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Березки, Соловецкая вол., Вяземский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 10.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Кавришкина Зинаида Ивановна
Отец - Кавришкин Иван Васильев, крестьянин (с. Кишкино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Кавришкина Мария Иванова (с. Кишкино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Афанасьева Александра Иванова, крестьянская жена (с. Булыгино, Булыгинская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Емельянов Николай Сергеев, крестьянин (д. Березки, Соловецкая вол., Вяземский у., Смоленская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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