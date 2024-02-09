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Кавришкина Зинаида Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кавришкина Зинаида Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1020-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Кишкино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
10.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Кавришкина Зинаида Ивановна
Отец - Кавришкин Иван Васильев, крестьянин (с. Кишкино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Кавришкина Мария Иванова (с. Кишкино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Афанасьева Александра Иванова, крестьянская жена (с. Булыгино, Булыгинская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Емельянов Николай Сергеев, крестьянин (д. Березки, Соловецкая вол., Вяземский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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