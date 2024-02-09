Квасова Феодора Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасова Феодора Павлова

Квасова Феодора Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Квасова Феодора Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
101-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.11.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ново-Семенково, Покровская вол., Покровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
24.11.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 524
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Кузьмин Николай Петрович
Отец - Кузьмин Петр, крестьянин (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Мать - Кузьмина Параскева Иванова (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Квасова Феодора Павлова, крестьянская жена (д. Ново-Семенково, Покровская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Михаил Евплов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close