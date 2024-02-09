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Кузьмин Петр

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кузьмин Петр
Тип записи
о рождении
Номер записи
101-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.11.1896
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
Дата крещения
24.11.1896
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 524
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Кузьмин Николай Петрович
Отец - Кузьмин Петр, крестьянин (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Мать - Кузьмина Параскева Иванова (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Квасова Феодора Павлова, крестьянская жена (д. Ново-Семенково, Покровская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Михаил Евплов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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