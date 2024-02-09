Кузьмин Николай Петрович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Кузьмин Николай Петрович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 101-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 23.11.1896
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 24.11.1896
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2637, лист: 524
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Кузьмин Николай Петрович
Отец - Кузьмин Петр, крестьянин (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Мать - Кузьмина Параскева Иванова (д. Старово, Ильгощинская вол., Бежецкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Квасова Феодора Павлова, крестьянская жена (д. Ново-Семенково, Покровская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Михаил Евплов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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