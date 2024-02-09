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Шумилкин Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шумилкин Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1019-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата крещения
10.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Бурцева Ольга Романовна
Отец - Бурцев Роман Владимиров, крестьянин (д. Ровное, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Мать - Бурцева Анисия Сергеева (д. Ровное, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Бурцева Анастасия Кириллова, крестьянка (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Шумилкин Александр Васильев, крестьянский сын (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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