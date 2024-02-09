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Флоров Сергей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Флоров Сергей Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1018-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тюнеж, Козловская вол., Каширский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Флоров Сергей Дмитриевич
Отец - Флоров Дмитрий Сергеев, крестьянин (с. Тюнеж, Козловская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Мать - Флорова Мария Егорова (с. Тюнеж, Козловская вол., Каширский у., Тульская губ.)
Воспр. - Зимилов Сергей Сергеев, крестьянин (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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