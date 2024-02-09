Мурашкевич Анна Григорьева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мурашкевич Анна Григорьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1017-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 21.06.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.
- Дата крещения
- 03.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 12
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Мурашкевич Владимир Семенович
Отец - Мурашкевич Семен Гаврилов, крестьянин (с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.)
Мать - Мурашкевич Анна Григорьева (с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Климов Павел Григорьев, крестьянин (д. Недюревка, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Щукина Мария Владимирова, жена купца (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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