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Мурашкевич Семен Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мурашкевич Семен Гаврилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1017-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.06.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.
Дата крещения
03.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Мурашкевич Владимир Семенович
Отец - Мурашкевич Семен Гаврилов, крестьянин (с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.)
Мать - Мурашкевич Анна Григорьева (с. Папино Слобода, Каковчинская вол., Сеннинский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Климов Павел Григорьев, крестьянин (д. Недюревка, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Щукина Мария Владимирова, жена купца (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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