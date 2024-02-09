Раткина Елизавета Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаткина Елизавета Владимирова

Раткина Елизавета Владимирова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Раткина Елизавета Владимирова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1016-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена отставного штабс-капитана
Нас. Пункт приписки
г. Уфа, Уфимский у., Уфимская губ.
Дата крещения
24.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пичугин Владимир Осипович
Отец - Пичугин Осип Васильев, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Егорова (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Раткина Елизавета Владимирова, жена отставного штабс-капитана (г. Уфа, Уфимский у., Уфимская губ.)
Воспр. - Савин Николай Михайлов, мещанин (г. Осташков, Осташковский у., Тверская губ.)
Комментарий наборщика
http://ratkin.ucoz.ru/index/ratkin_dmitrij_konstantinovich/0-29
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close