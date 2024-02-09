Савин Николай Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Николай Михайлов

Савин Николай Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Савин Николай Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1016-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Осташков, Осташковский у., Тверская губ.
Дата крещения
24.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пичугин Владимир Осипович
Отец - Пичугин Осип Васильев, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Егорова (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Раткина Елизавета Владимирова, жена отставного штабс-капитана (г. Уфа, Уфимский у., Уфимская губ.)
Воспр. - Савин Николай Михайлов, мещанин (г. Осташков, Осташковский у., Тверская губ.)
Комментарий наборщика
http://ratkin.ucoz.ru/index/ratkin_dmitrij_konstantinovich/0-29
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close