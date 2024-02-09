Пичугин Владимир Осипович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Пичугин Владимир Осипович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1016-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 17.06.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 24.06.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 11
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пичугин Владимир Осипович
Отец - Пичугин Осип Васильев, крестьянин (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пичугина Екатерина Егорова (д. Жостово, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Раткина Елизавета Владимирова, жена отставного штабс-капитана (г. Уфа, Уфимский у., Уфимская губ.)
Воспр. - Савин Николай Михайлов, мещанин (г. Осташков, Осташковский у., Тверская губ.)
- Комментарий наборщика
- http://ratkin.ucoz.ru/index/ratkin_dmitrij_konstantinovich/0-29
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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