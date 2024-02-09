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Николай

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Николай
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1015-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.10.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Старобельский у., Харьковская губ.
Дата крещения
24.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Николай
Мать - Закранева Матрона Дмитриева, крестьянская девица (с. Каменка, Каменская вол., Старобельский у., Харьковская губ.)
Воспр. - Алексеев Александр Никитин, крестьянин (д. Лусось, Корытовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Данилина Дарья Алексеева, крестьянская жена (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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