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Блок Георгий Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Блок Георгий Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
1014-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1912
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
потомственный дворянин
Дата крещения
24.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Валентина
Мать - Закранева Матрона Дмитриева, крестьянская девица (с. Каменка, Каменская вол., Старобельский у., Харьковская губ.)
Воспр. - Блок Георгий Ильин, потомственный дворянин
Воспр. - Данилина Дарья Алексеева, крестьянская жена (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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