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Беллин Николай Капитонов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Беллин Николай Капитонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1012-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
08.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Осипов Константин Тимофеевич
Отец - Осипов Тимофей Ильин, крестьянин (д. Губаревка, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Мать - Осипова Вера Иванова (д. Губаревка, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Воспр. - Белина Варвара Владимирова, мещанская вдова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Беллин Николай Капитонов, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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