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Морозова Дарья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Морозова Дарья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1011-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.06.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
08.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Слюняева Александра Васильевна
Отец - Слюняев Василий Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Слюняева Пелагея Петрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Морозова Дарья Иванова, крестьянская вдова
Воспр. - Щечкин Григорий Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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