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Мухин Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мухин Александр Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1010-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
01.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Мухин Владимир Александрович
Отец - Мухин Александр Николаев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Евдокия Алексеева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Буханов Филарет Сергеев, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Мария Николаева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Малыя Мытищи, Мытищинская волость, Московский уезд
Неизвестно
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Вычислено 1892
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
25.05.1914 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Вычислено 1894
Неизвестно
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