Юрасова Вера Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасова Вера Васильева

Юрасова Вера Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Юрасова Вера Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1009-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена потомственного дворянина
Дата крещения
01.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Моргунов Дмитрий Сергеевич
Отец - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моргунова Мария Александрова (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Курочкин Андрей Евграфов, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Воспр. - Юрасова Вера Васильева, жена потомственного дворянина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close