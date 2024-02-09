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Курочкин Андрей Евграфов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Курочкин Андрей Евграфов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1009-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.06.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Моргунов Дмитрий Сергеевич
Отец - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моргунова Мария Александрова (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Курочкин Андрей Евграфов, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Воспр. - Юрасова Вера Васильева, жена потомственного дворянина
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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