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Кочергин Григорий Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кочергин Григорий Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1007-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Дмитров, Московская губ.
Дата крещения
09.05.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Кочергина Александра Григорьевна
Отец - Кочергин Григорий Сергеев, мещанин (г. Дмитров, Московская губ.)
Мать - Кочергина Евдокия Григорьева (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Маструков Иван Егоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструкова Параскева Егорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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