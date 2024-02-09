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Мухин Павел Захаров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мухин Павел Захаров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1006-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.04.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
20.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Мухин Александр Павлович
Отец - Мухин Павел Захаров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Мария Васильева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Головин Петр Васильев, крестьянин (д. Ядреева, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мясникова Ольга Елисеева, крестьянская девица (д. Сгонники, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.01.1876 ст.
1924
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
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