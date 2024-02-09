Мошков Георгий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мошков Георгий Васильевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1005-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 15.04.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 16.04.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Мошков Георгий Васильевич
Отец - Мошков Василий Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Мария Семенова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гнезднева Александра Иванова, мещанская девица (г. Звенигород, Московская губ.)
Воспр. - Маструков Иван Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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