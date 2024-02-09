Кожевникова Екатерина Назарова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Кожевникова Екатерина Назарова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1004-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.04.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанская жена
- Нас. Пункт приписки
- г. Дорогобуж, Смоленская губ.
- Дата крещения
- 10.04.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Семенов Александр Степанович
Отец - Семенов Степан Евстафьев, мещанин (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Мать - Семенова Мария Демьянова (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Воспр. - Кожевникова Екатерина Назарова, мещанская жена (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Воспр. - Преклонский Петр Иванов, мещанин (г. Меленки, Меленковский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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