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Семенов Александр Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Семенов Александр Степанович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1004-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.04.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Дорогобуж, Смоленская губ.
Дата крещения
10.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Семенов Александр Степанович
Отец - Семенов Степан Евстафьев, мещанин (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Мать - Семенова Мария Демьянова (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Воспр. - Кожевникова Екатерина Назарова, мещанская жена (г. Дорогобуж, Смоленская губ.)
Воспр. - Преклонский Петр Иванов, мещанин (г. Меленки, Меленковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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