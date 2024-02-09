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Михайлова Варвара

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Михайлова Варвара
Тип записи
о рождении
Номер записи
1003-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
03.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Шелагин Александр Николаевич
Отец - Шелагин Николай Максимов, крестьянин (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Шелагина Параскева Михайлова (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Михайлова Варвара, крестьянка
Воспр. - Пронкин Илья Васильев, крестьянин (с. Новое Березово, Ново-Березовская вол., Шацкий у., Тамбовская губ.)
Комментарий наборщика
воспреемник 2 по местности не привязан.
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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