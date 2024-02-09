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Шелагина Параскева Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шелагина Параскева Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1003-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.03.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.
Дата крещения
03.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Шелагин Александр Николаевич
Отец - Шелагин Николай Максимов, крестьянин (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Шелагина Параскева Михайлова (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Михайлова Варвара, крестьянка
Воспр. - Пронкин Илья Васильев, крестьянин (с. Новое Березово, Ново-Березовская вол., Шацкий у., Тамбовская губ.)
Комментарий наборщика
воспреемник 2 по местности не привязан.
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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