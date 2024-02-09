Шелагин Николай Максимов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Шелагин Николай Максимов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1003-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 02.03.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 03.04.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 8
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Шелагин Александр Николаевич
Отец - Шелагин Николай Максимов, крестьянин (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Мать - Шелагина Параскева Михайлова (с. Маклаки, Маклаковская вол., Жиздринский у., Калужская губ.)
Воспр. - Михайлова Варвара, крестьянка
Воспр. - Пронкин Илья Васильев, крестьянин (с. Новое Березово, Ново-Березовская вол., Шацкий у., Тамбовская губ.)
- Комментарий наборщика
- воспреемник 2 по местности не привязан.
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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